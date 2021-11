La pénurie de puces va durer "plusieurs trimestres", selon le commissaire européen Thierry Breton

La situation devrait revenir à la normale à l'été prochain.

Les pénuries pourraient empêcher la production de 7,7 millions de véhicules dans le monde en 2021. ( AFP / JENS SCHLUETER )

Ordinateurs, automobiles, machines à laver, panneaux solaires... La pénurie mondiale de semi-conducteurs impact de nombreux secteurs économiques. Et elle n'est pas prêt de s'arrêter, a déclaré dimanche 14 novembre Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Elle va même durer encore "plusieurs trimestres" même si "le pic est plutôt derrière nous".

"Ça ne va pas durer, mais ça ne va pas non plus s'effacer en trois mois" , a jugé Thierry Breton dans l'émission "Questions politiques" ( France info/Inter/Le Monde ). "Je pense que le pic est plutôt derrière nous, mais pour revenir à la normale il faudra encore plusieurs trimestres", a-t-il ajouté en évoquant une possible normalisation de la demande à l'été prochain.

Usines fermées

Plusieurs secteurs connaissent des pénuries depuis le début de l'année, perturbés par la reprise de l'économie après la crise du covid-19, comme celui des semi-conducteurs, produits principalement en Asie et indispensables dans l'électronique. D'autres secteurs souffrent de cette pénurie, l'automobile en premier lieu.

Au troisième trimestre, les usines automobiles ont ainsi enchaîné les journées de fermetures. Au niveau mondial, dans toute l'industrie, les pénuries pourraient empêcher la production de 7,7 millions de véhicules dans le monde en 2021, selon le cabinet AlixPartners, pour un manque à gagner de 180 milliards d'euros.

Dans un autre registre, les fabricants de consoles de jeux vidéo peinent également à suivre la demande. Interrogé par les journalistes sur l'effet des pénuries sur Noël, Thierry Breton a déclaré qu'"il y aura sans doute un peu de retard, mais on n'est pas devant une pénurie absolument dramatique".