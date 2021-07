La pénurie de puces électroniques menace l'approvisionnement en cartes bancaires

La pénurie mondiale de semi-conducteurs fragilise un nouveau secteur. Selon la Smart Payment Association (SPA), qui regroupe les principaux fournisseurs mondiaux de paiements mobiles et cartes bancaires, la pénurie de puces menace désormais l'approvisionnement en cartes de paiement.

"Les fabricants de cartes de paiement sont confrontés à des difficultés croissantes pour obtenir les puces nécessaires à la production de cartes , alerte la SPA dans un communiqué du 21 juin, qui prédit que cette crise durera toute l'année 2022. L'association "prévoit des perturbations importantes dans la production de cartes de paiement (...), ce qui affectera leur capacité à répondre à la demande."

"Si la situation ne s'améliore pas rapidement, des millions de cartes vont manquer dès la mi-2021 et cela aura un impact direct sur les consommateurs du monde entier qui ne pourront pas obtenir une carte bancaire ou le renouvellement de leur carte bancaire", avertit Stéphanie Delabriolle, porte-parole de la SPA, au Financial Times . La SPA en appelle donc aux gouvernements "pour obtenir, auprès des fabricants de semi-conducteurs, une priorité plus élevée sur la production des puces nécessaires aux cartes de paiement et assurer leur approvisionnement".

Depuis plusieurs mois, la planète est confrontée à une pénurie de semi-conducteurs, des composants essentiels pour tout produit incluant des éléments électroniques, des ordinateurs aux voitures, fabriqués pour la plupart en Asie.