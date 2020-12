Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La nouvelle DS4 sera fabriquée à Russelsheim, berceau d'Opel en Allemagne Reuters • 02/12/2020 à 16:19









LA NOUVELLE DS4 SERA FABRIQUÉE À RUSSELSHEIM, BERCEAU D'OPEL EN ALLEMAGNE PARIS (Reuters) - La nouvelle DS4 que PSA lancera l'an prochain sera fabriquée à Russelsheim, usine historique d'Opel en Allemagne, a déclaré mercredi Béatrice Foucher, directrice générale de la marque haut de gamme du groupe français, au cours d'une téléconférence. Interrogée sur l'avenir de DS au sein du futur Stellantis, appelé à naître l'an prochain de la fusion entre PSA et FCA (Fiat Chrysler Automobiles), et sur sa légitimité face à d'autres marques premium plus anciennes comme Alfa Romeo, Béatrice Foucher a répondu que cela ne posait aucun problème. "L'objectif est que chacune des marques ait un territoire de clientèle, donc un ADN, différent, qui fait qu'on ne se marche pas sur les pieds, qu'on ne gaspille pas nos moyens, qu'on ne se cannibalise pas", a-t-elle dit. "DS, même assez jeune, a déjà bien affirmé son positionnement de marque, avec de la technologie et le savoir- faire français du luxe. Alfa, Maserati ou Lancia ont chacun des territoires de marques propres et qui sont différents de ceux de DS", a-t-elle ajouté. (Gilles Guillaume, édité par Jean-stéphane Brosse)

