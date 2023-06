La Norvège et l’Écosse assurent, la Pologne s’effondre et l’Autriche enchaîne

Il reste encore six journées dans ces qualifications pour l’Euro 2024, mais quelques outsiders ont déjà lâché des points, et des plumes, qui pourraient bien leur faire manquer un séjour en Allemagne l’été prochain.

Sous une pluie battante qui arrose copieusement Glasgow, les Écossais domptent la Géorgie (2-1) dans des conditions dantesques. McGregor ouvre rapidement le score (1-0, 6 e ) avant que cette partie ne soit interrompue à cause des intempéries, sans savoir alors si elle reprendra. Ou la définition d’une véritable douche écossaise. Après un long passage aux vestiaires, le temps que l’eau soit évacuée du pré et qu’une décision soit prise quant à la suite, les deux équipes font finalement leur retour sur la pelouse pour boucler cette rencontre près de deux heures après l’avoir quittée. Cette pause ne change pas la physionomie du match, puisque la Tartan Army reprend sa domination et finit par se mettre définitivement à l’abri après un pion de McTominay (2-0, 47 e ). Sans forcer, l’Écosse poursuit son sans-faute dans ce groupe A avec un quatrième succès consécutif et compte désormais huit points d’avance sur les Géorgiens et les Norvégiens.…

FP pour SOFOOT.com