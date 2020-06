Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Norvège défend son saumon, accusé d'avoir emmené le coronavirus en Chine Reuters • 17/06/2020 à 15:18









LA NORVÈGE DÉFEND SON SAUMON, ACCUSÉ D'AVOIR EMMENÉ LE CORONAVIRUS EN CHINE OSLO (Reuters) - Les autorités chinoises et norvégiennes ont conclu que le saumon norvégien n'était probablement pas la source du nouveau coronavirus retrouvé sur des étals d'un marché de Pékin, a déclaré mercredi le ministre norvégien de la Pêche et de la Mer. Après une réunion officielle entre les deux pays mardi, les deux pays sont parvenus à la conclusion que l'origine du nouveau foyer de contamination dans la capitale chinoise ne se trouvait pas dans du poisson importé de Norvège, a dit Odd Emil Ingebrigtsen. "Nous pouvons lever l'incertitude et l'arrêt des exportations de saumon vers la Chine", a-t-il ajouté. La résurgence des cas de contamination par le coronavirus à Pékin ces six derniers jours a conduit les autorités locales à prendre des mesures de confinement dans plusieurs quartiers, fermer les établissements scolaires et annuler des centaines de départs et d'arrivées d'avions dans les aéroports de la ville. (Victoria Klesty et Gwladys Fouche, version française Marc Angrand)

