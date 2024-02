information fournie par So Foot • 01/02/2024 à 19:09

La Nigériane Asisat Oshoala quitte le Barça pour vivre le rêve américain

Coup dur pour le Barça.

Meilleure joueuse africaine de l’année 2023, Asisat Oshoala fait ses bagages. La Nigériane quitte la Liga pour le NWSL et plus précisément le Bay Football Club, a annoncé le club de San Francisco, tout juste crée et qui débutera sa saison en mars prochain. A 29 ans, Oshoala quitte la Catalogne avec des valises pleines de trophées, dont la Ligue des champiosn 2022-2023. Première joueuse africaine à marquer lors de trois Mondiaux consécutifs, elle a inscrit 107 buts en 149 matchs avec le Barça.…

AHD pour SOFOOT.com