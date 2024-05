La Néerlandaise Lieke Martens annonce sa retraite internationale

Le football dit au revoir à une très grande joueuse.

Après plus d’une décennie au haut niveau, et à seulement 31 ans, l’attaquante néerlandaise Lieke Martens a annoncé ce mardi qu’elle prendrait sa retraite avec les Pays-Bas à l’issue de la saison. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, la joueuse s’est adressée à ses supporters : « Les deux prochains matchs avec les Leeuwinnen seront mes derniers en Oranje. Après cela, je sais par avance et avec douleur que je dois vous dire au revoir. » La dernière danse de Martens se jouera contre la Finlande le 31 mai et le 4 juin prochain, à l’occasion des matchs de qualification à l’Euro 2025.…

AD pour SOFOOT.com