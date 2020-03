La Namibie renoue avec la croissance

Enfin une bonne nouvelle pour la région de l'Afrique australe rudement secouée ces derniers temps par une conjoncture climatique et économique des plus délicates. Alors que l'Afrique du Sud vient tout juste de basculer en récession, la Namibie, elle, renoue avec la croissance. En 2020, elle atteindra 1,6 % du PIB, d'après les conclusions du Fonds monétaire international (FMI), en mission à Windhoek du 24 au 28 février. Après trois années de récession ? à - 0,9 %, - 0,1 % et - 0,2 % observés respectivement en 2017, 2018 et 2019 ?, l'économie du pays reprend donc quelques couleurs.Impact du secteur minier et de l'atténuation de la sécheresseUne embellie rendue possible grâce aux bons résultats de la production minière, une branche clé en Namibie. Si le secteur avait durement pâti en 2019 de la fermeture de la mine de diamants d'Elizabeth Bay, il récolte aujourd'hui les fruits du dynamisme de la mine de Husab, troisième mine d'uranium à ciel ouvert du monde. L'atténuation de la sécheresse ? qui sévissait dans le pays depuis 2016 ? a également profité à l'économie, stimulée par les bons rendements agricoles. Malgré les progrès constatés par le FMI, la situation reste tout de même fragile pour la Namibie.Lire aussi : Namibie : le long chemin vers la reprise économiqueCar les deux secteurs qui lui permettent aujourd'hui de renouer avec la croissance sont aussi ceux qui peuvent la faire plonger. L'agriculture est en...