LA MORTALITÉ EN HAUSSE EN EUROPE DEPUIS DÉBUT MARS, DÉCLARE L'OMS ZURICH (Reuters) - La mortalité est en hausse dans 24 pays européens depuis début mars avec 159.000 décès supplémentaires dont une "proportion importante" est liée à l'épidémie de coronavirus, a déclaré jeudi une responsable de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). "Ce que nous voyons très clairement, c'est que le pic de surmortalité correspond dans ces pays au pic de transmission du COVID-19", a déclaré Katie Smallwood à des journalistes. "Cela nous donne une très bonne indication sur le fait qu'une proportion très importante de ces décès supplémentaires est liée et due au COVID-19." A ce jour, plus de deux millions de personnes en Europe ont été officiellement contaminées par le nouveau coronavirus, un chiffre en hausse de 15% ces deux dernières semaines, et plus de 175.000 personnes en sont mortes, selon l'agence onusienne basée à Genève. L'OMS, par la voix de Katie Smallwood, conseille également aux pays comme l'Allemagne ou la Suisse qui ont commencé à assouplir leurs mesures de confinement, en rouvrant bars et discothèques entre autres, à mettre en place des mesures robustes de tests et de "traçage" afin d'éviter une seconde vague de l'épidémie. "La réouverture des entreprises, ou des clubs et bars, où les gens se retrouvent va dépendre absolument de la capacité des systèmes de santé à savoir comment le virus se transmet, où il se transmet (...) et à s'assurer que des interventions ciblées soient mises en place pour prévenir et empêcher toute transmission du virus", a-t-elle déclaré. (John Miller, version française Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

