LA MOBILISATION CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES MARQUE LE PAS PARIS (Reuters) - Plusieurs milliers de personnes ont manifesté en France mercredi, 56e jour de contestation, contre la réforme des retraites avec la volonté de maintenir dans la durée une mobilisation qui marque le pas. A Marseille, la participation était moitié moindre que vendredi dernier : 75.000 manifestants selon l'intersyndicale, 4.500 selon la police. A Toulouse, la police a compté 3.000 manifestants, contre 35.000 pour la CGT. Net reflux de la mobilisation également à Rennes où 2.100 ont été recensés par la police, 4.000 selon les syndicats. Plusieurs milliers de personnes ont également manifesté à Paris dans le calme entre la place d'Italie et les Invalides. La préfecture de la police n'avait pas encore communiqué ses estimations. Elle a fait état de 13 interpellations. Le 24 janvier, lors de la précédente journée d'action, la ministère de l'Intérieur avait recensé 249.000 manifestants dans le pays dont 31.000 à Paris; la CGT en avait compté 1,3 million. L'intersyndicale CGT, FO, Solidaires, FSU et organisations de jeunesse - la CFE-CGC, qui en fait partie, avait décidé d'une "pause" - marque sa détermination à obtenir le retrait des projets de loi dont l'examen parlementaire débute la semaine prochaine et réfléchit à diversifier le mouvement dont le coût financier est lourd pour de nombreux grévistes. "L'opinion publique continue à nous soutenir. Nous sommes plus que jamais déterminés à continuer le temps qu'il faudra", a déclaré la numéro deux de la CGT, Catherine Perret, dans le cortège parisien. Les partenaires sociaux s'attellent jeudi au volet financier de la future réforme des retraites avec l'objectif à court terme d'un retour à l'équilibre du système en 2027, une mission dont les conclusions, attendues fin avril, sont loin d'être acquises tant les positions divergent. (Rédaction de Paris avec Marc Leras à Marseille, Johanna Decorse à Toulouse, Pierre-Henri Allain à Rennes)

