La MLS ouvre une enquête contre Bruce Arena pour « remarques inappropriées »

Le management à l’ancienne a ses limites.

À bientôt 72 ans, Bruce Arena n’est peut-être plus en phase avec la nouvelle génération. L’entraîneur cinq fois vainqueur du championnat américain du Nord a été mis à pied par sa franchise, New England Revolution. Actuellement deuxième de la conférence Est de MLS, ce ne sont pas les résultats qui sont mis en cause, mais son comportement. La Ligue nord-américaine a ainsi ouvert une enquête à son encontre pour des remarques « inappropriées et insensibles ».…

EL pour SOFOOT.com