La MLS n’est pas inquiète de l’évolution du championnat saoudien

Passé au second plan ?

Depuis le début du mercato, on ne parle plus que de l’Arabie Saoudite. Terre d’asile de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Steven Gerrard, le championnat saoudien semble bien plus attractif que la Major League Soccer qui n’a récemment accueilli « que » Lionel Messi. En marge de la présentation de l’Argentin à l’Inter Miami, Don Garber, le patron du championnat nord-américain, a évidemment été interrogé sur l’émergence soudaine de la Saudi Pro League. « J’ai vu ce qu’il s’est passé en Chine et je ne m’en suis pas inquiété, pas plus que je ne m’inquiète de ce qui se passe en Arabie saoudite, c’est tout le contraire », a-t-il expliqué en prenant l’exemple de la vague de transferts apparus entre 2015 et 2017 dans le championnat chinois sans vraiment se perpétuer.…

EL pour SOFOOT.com