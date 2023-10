La Ministre des sports exhorte les clubs à agir contre les chants homophobes

Bousculer les habitudes.

Amélie Oudéa-Castéra et Bérangère Couillard, la ministre des Sports et celle chargée de l’Égalité entre les hommes et les femmes, ont adressé une lettre aux clubs professionnels, ce jeudi. La FFF et la LFP, par l’entremise de Philippe Diallo et Vincent Labrune, sont les deux autres signataires de ce courrier invitant les acteurs du football français à combattre collectivement l’homophobie, ainsi que toute autre forme de discrimination.…

AL pour SOFOOT.com