La Mezza, ce groupuscule fasciste qui met des bâtons dans les roues de l’OL

Le bruit des bottes, le silence des capuches.

Alors que la commission de discipline aura fort à faire dans les jours à venir suite aux incidents qui ont entaché le match entre l’OM et l’OL prévu dimanche dernier, finalement annulé et reporté au 6 décembre prochain, L’Equipe révèle ce samedi soir que la direction de l’Olympique lyonnais a grand peine à se débarrasser d’un groupe non-officiel mais bel et bien réel au sein du microcosme des tribunes rhodaniennes : la Mezza Lyon. Selon le quotidien, cela fait maintenant six jours que le club tente d’identifier les auteurs de cris de singes, chants racistes et saluts nazis effectués dans le parcage du Vélodrome, mais sans succès. « Les vidéos amateurs disponibles sont trop floues, surtout pour reconnaître des visages capuchés, tandis que le club n’a toujours pas reçu les bandes de vidéosurveillance réclamées à l’OM le soir même, et le lendemain par mail » , expliquent nos confrères, selon lesquels tout porte à croire que ces actes soient le faits de membres de la Mezza Lyon, un groupuscule fasciste existant depuis 2006 et regroupant quelques dizaines d’individus.…

JD pour SOFOOT.com