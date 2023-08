La mère de Luis Rubiales hospitalisée pendant sa grève de la faim

Reste à savoir si le personnel infirmier lui a demandé son consentement avant.

Enfermée dans une église depuis lundi, la mère de Luis Rubiales a dû, au moins de façon momentanée, quitter l’édifice religieux et interrompre sa grève de la faim pour être conduite à l’hôpital à la suite d’une crise d’anxiété. « C’est à cause de la chaleur et de tout le reste. Ses pieds étaient enflés et elle était fatiguée. Elle était aussi nerveuse » , a confié le curé de la paroisse de la Divina Pastora aux médias espagnols présents sur place.…

FP pour SOFOOT.com