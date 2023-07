La meilleure Coupe du monde de la saison commence ce jeudi !

Des matchs en clair et diffusés parfaitement à l’heure pour ceux qui rentrent de boîte. Une Coupe du monde où le Brésil n’est pas favori et où le gagnant pourrait aussi bien être américain que suédois. Des mamans venues avec leurs enfants pour faire l’animation. Une équipe de France qui ne tirera pas la tronche et dont l’entraîneur a une dentition parfaite. Des matchs de foot sur des terres de rugby, mais avec le haka. Un quatrième Mondial pour Rapinoe et donc une quatrième teinture de cheveux différente. Des équipes qui menacent de faire grève pour des salaires impayés. Un pays entier qui décale ses horaires de taf pour voir la dernière de Marta. Des Bleues qui elles jouent tous leurs matchs sur la pause déjeuner. Un réveil aux aurores pour voir Linda Caicedo s’amuser dans la défense sud-coréenne. Des joueuses avec gants et doudounes pendant qu’on crève de chaud. Le seul Mondial de la saison où l’on pourra faire un barbecue devant les matchs. Le seul aussi où on verra le brassard One Love… ah non. Mais vraiment le seul où deux joueuses pourront s’embrasser, sans qu’Infantino n’ait à se sentir gay ou handicapé.

Tout ça pour dire que la meilleure Coupe du monde de la saison commence ce jeudi !

Et évidemment, sans oublier le reste de l’actualité du football, SoFoot.com couvrira la compétition au quotidien : avant-matchs, portraits, analyses, news, comptes rendus, directs commentés, notes, décryptages… Bon tournoi à toutes et à tous !…

AC pour SOFOOT.com