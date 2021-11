La marque française DIM cédé à un fonds d'investissement américain

Le prix de cession, qui inclut le passif, a été conclu à un euro symbolique pour une vente effective "au premier trimestre 2022".

La multinationale américaine Hanesbrand a annoncé jeudi 4 novembre avoir cédé ses activités européennes de sous-vêtements, dont la marque française emblématique DIM, au fonds de capital-investissement américain Regent LP. Le prix de cession, qui inclut le passif, a été conclu à un euro symbolique pour une vente effective "au premier trimestre 2022", a indiqué dans un communiqué Hanesbrand, qui entend se recentrer sur les États-Unis.

Son activité "European Innerwear" (sous-vêtements européens) comprend, outre DIM en France, la marque Nur Die/Nur Der en Allemagne, et emploie environ 2.500 personnes, dont 1.200 en France et 800 à Autun (Saône-et-Loire). Hanes emploie dans le monde 68.000 salariés.

Regent, basé à Beverly Hills, en Californie, est détenu par l'homme d'affaires Michael Reinstein. Le fonds possède 500 sociétés dans le monde, dans les domaines de la technologie, des produits de consommation, de l'industrie et des médias. Dans le domaine de l'habillement, il détient notamment les marques Escada, La Senza, Club Monaco...

Regent, un "investisseur de long terme qui cherche à développer ses entreprises"

"Regent a la réputation d'être un investisseur de long terme qui cherche à développer et à investir dans les entreprises qu'il intègre", a estimé dans un communiqué le maire Modem d'Autun, Vincent Chauvet. L'édile a dit "souhaiter que Michael Reinstein s'inscrive résolument dans les pas de son prédécesseur et fondateur de DIM, apprécié des Autunois et de tous ses salariés, Bernard Giberstein".

Ce dernier avait fondé DIM en 1953. Elle était alors une petite société de bonneterie fabriquant des bas chics et pas chers commercialisés à l'origine sous la marque "Bas Dimanche". Devenue symbole du "Made in France", elle se revendique première marque de sous-vêtements française. La société comptait plus d'un millier de salariés il y a dix ans avant de subir plusieurs changements de propriétaires. En 2014, elle était cédée à Hanes au bout de deux ans de négociations. Un plan de restructurations avait suivi avec la suppression de 265 emplois.

Interrogés, les syndicats n'ont pas immédiatement réagi à cette cession.