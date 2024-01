La mairie de Paris accuse Nasser al-Khelaïfi de diffamation

Ça va pas aider dans les négociations ça.

Dans la soirée du 9 janvier, Nasser al-Khelaïfi était reçu en direct par Jérome Rothen dans son émission sur RMC. Lors de cette interview, le président du PSG a abordé divers sujets comme le départ de Lionel Messi ou le futur de Kylian Mbappé mais également la problématique autour du stade. La mairie de Paris serait opposée à un rachat du Parc des Princes par le club et ce dernier ne veut pas le rénover si il ne lui appartient pas. Une impasse à laquelle Nasser Al-Khelaïfi a sèchement répondu à la mairie : « Pourquoi ? Parce qu’on est le Qatar, parce qu’on est Arabes ? Non, ça ce n’est pas bien. Ça m’a fait très mal, si j’entends ça vraiment comme un être humain, ce n’est pas bien. On est France, on est dans le pays de la liberté. Je pense que ça c’est vraiment très grave ». …

QF pour SOFOOT.com