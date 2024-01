La liste du Mali pour la CAN, avec six joueurs de Ligue 1

La liste du Mali pour la CAN, avec six joueurs de Ligue 1

Espérons pour eux que les Aigles s’envolent.

À onze jours du début de la CAN, les sélectionneurs 24 nations engagées dévoilent peu à peu la liste des joueurs qu’ils emmèneront en Côte d’Ivoire. Ce mardi, c’était au tour du Mali de dévoiler son groupe. Pour sa première CAN, Éric Chelle a donc décidé d’emmener 27 joueurs, dont 6 qui évoluent en Ligue 1 : Falaye Sacko et Kiki Kouyaté (Montpellier), Moussa Diarra (Toulouse), Mohamed Camara (Monaco), Kamory Doumbia (Brest), et Serine Doucouré (Lorient). Mamadou Fofana (Amiens), Ibrahim Sissoko (Saint-Étienne) et Lassine Sinayoko (Auxerre) sont également là pour représenter notre belle Ligue 2.…

LT pour SOFOOT.com