So Foot • 24/03/2024 à 19:17

La liste des blessés s’allonge encore à l’OM

Vite, la fin de la trêve à Marseille.

Si Jean-Louis Gasset comptait bien sur l’actuelle trêve internationale pour permettre à un effectif marseillais fatigué de recharger ses batteries, c’est en partie raté. Jour après jour, la liste des blessures s’allonge, et l’OM pourrait revenir à la compétition avec moins de joueurs que prévu. Valentin Rongier et Amir Murillo, absents de longue date, ne sont toujours pas là, tout comme Bilal Nadir et Samuel Gigot, déjà forfaits sur les derniers rendez-vous avant la trêve.…

