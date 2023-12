La liste de la Guinée pour la CAN, avec Serhou Guirassy et Morgan Guilavogui

Outsider, comme toujours.

La Guinée de Kaba Diawara, qui affrontera le Cameroun, le Sénégal et la Gambie lors de la CAN 2024, a communiqué sa liste finale pour la compétition. On y retrouve plusieurs joueurs de Ligue 1, dont Saïdou Sow (Strasbourg), Issiaga Sylla (Montpellier), Ibrahim Diakité (Reims), Abdoulaye Touré (Le Havre), Mohamed Bayo (Le Havre) et Morgan Guilavogui (Lens).…

AL pour SOFOOT.com