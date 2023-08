La Ligue Europa pour l'OM : un mal pour un bien ?

Matteo GUENDOUZI, Jordan VERETOUT, Valentin RONGIER, Samuel GIGOT of Marseille talks to the refere Michael OLIVER during the UEFA Champions League, Third Qualifying Round, second leg match between Marseille and Panathinaikos at Orange Velodrome on August 15, 2023 in Marseille, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Après un mercato séduisant, l'Olympique de Marseille ne se voyait nulle autre part qu'en Ligue des champions. Mais au terme d'une soirée cruelle face au Panathinaïkós, l'OM a été reversé en Ligue Europa. Une désillusion, mais peut-être pas une si mauvaise nouvelle que cela.

Un long silence, pesant, après une soirée assourdissante. Sur les coups de 23h57, le volcan marseillais s’est éteint, brusquement, au bout d’une séance de tirs au but qui a éliminé l’Olympique de Marseille de la course à la Ligue des champions. Face au modeste Panathinaïkós, l’OM a chuté dès le troisième tour préliminaire de C1, et prolongé la tradition française en la matière (seul Monaco a passé les barrages depuis dix ans, une fois, en 2016). Abasourdi, le public phocéen ne pouvait y croire, après avoir vu ses troupes marcher sur l’adversaire tout au long des 120 minutes. Mais la froideur implacable de l’arbitrage vidéo est venu doucher les espoirs phocéens, couplée au coaching hasardeux de Marcelino et aux malheurs de Mattéo Guendouzi (2-1, 3-5 T.A.B., après la défaite 1-0 à l’aller). Résultat : Marseille a perdu sa place pour la plus belle des compétitions de clubs, et disputera finalement la Ligue Europa. Un choc, mais pas nécessairement une catastrophe.

À jamais les premiers, épisode 2 ?

Évidemment, pour le prestige, pour les finances, et pour ce qu’il représente, le club phocéen aurait préféré la Ligue des champions. La question ne se pose pas. Mais la fatalité est là, et l’OM doit vite tourner cette page pour ouvrir un nouveau chapitre en C3. Une compétition qui a plus souvent souri à Marseille ces derniers temps, avec trois finales (1999 et 2004 à l’époque de la Coupe de l’UEFA, puis 2018) et des épopées plus marquantes que les rares exploits en Ligue des champions des dernières années. Combien de fois a-t-on entendu parler du quart de finale de C3 2018 face au RB Leipzig en comparaison à celui de C1 2012 face au Bayern ? Après tout, à l’heure de fêter les 30 ans du sacre marseillais de 1993 le 26 mai dernier, un ancien président du club nous avouait : « L’OM vit dans son passé glorieux et refuse de voir la vérité en face. À jamais les premiers, c’est le passé. Aujourd’hui, l’OM doit devenir à jamais les premiers en Ligue Europa. C’est ça la réalité du club, comme tous les autres clubs du pays, en dehors du PSG. » …

Par Adrien Hémard-Dohain, à Marseille pour SOFOOT.com