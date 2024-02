La Ligue des champions ou la ligue des matchs chiants

Les huitièmes de finale allers de cette Ligue des champions 2023-2024 ont accouché de purges pathétiques. Comme le symbole d’un football européen en sommeil.

La fin février devait sonner le retour de l’élite. Du beau football, des meilleurs joueurs, et des plus grandes équipes. L’univers en a cependant décidé autrement puisque le spectacle offert aux millions de supporters par la fameuse « Ligue des champions » a tout simplement été atroce. En effet, les huit affiches de ces huitièmes de finale allers 2023-2024 ont été soporifiques à souhait, symbolisant la longue léthargie dans laquelle semble être plongée la plus belle compétition de clubs depuis près de deux ans maintenant. Serait-ce le début de la fin ?

Somnifère continental

Avant de répondre à cette question purement subjective, il est évident que les plus terre-à-terre avanceront un premier argument : « Ce ne sont que les huitièmes de finale allers. » Merci pour l’information. Car oui, il reste encore une phase retour avec plus d’enjeu, des quarts, des demies, et même une finale avec un vainqueur au bout. Mais une fois ces banalités, avouons que le niveau affiché sur ces deux dernières semaines par celles qui sont censées êtres les 16 meilleures équipes du monde inquiète. Entre les duels sans réelles attentes (PSG-Real Sociedad et Copenhague-Manchester City) et ceux, trop équilibrés justement (Inter-Atlético de Madrid, Naples-FC Barcelone, ou PSV Eindhoven-Borussia Dortmund), le tensiomètre sera resté bloqué à zéro, 720 minutes durant. Dont une mention spéciale pour l’innommable Porto-Arsenal (deux tirs cadrés sur l’ensemble de la partie, tous portugais). Il est donc impératif de saluer la Lazio, seule satisfaction du mois après son succès contre le Bayern Munich (1-0).…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com