La ligue chypriote championne des mercenaires expatriés

Le soleil, la mer et un petit CDD pansement.

Dans son dernier rapport mensuel, l’observatoire du football CIES propose une longue étude sur la démographie de 48 ligues mondiales (dont 31 européennes). L’occasion d’en savoir plus sur l’âge moyen des joueurs qui les composent, leur origine, mais aussi le temps qu’ils y restent. En Europe, la D1 chypriote parvient à se distinguer dans les deux domaines. Ainsi, le championnat insulaire est celui qui compte le plus de joueurs expatriés (70,8%), loin devant la Grèce (64,3%) et la Turquie (63,5%). On retrouve même quatre clubs chypriotes dans le Top 10 mondial des équipes qui comptent le plus d’étrangers : Pafos (92,3% !), solide leader, directement suivi par l’Aris Limassol (88,5%), tandis que l’AEK Larnaca (81,5%) se classe dans le ventre mou (5 e ) et que le Doxa Katokopia ferme la marche (78,3%).…

JD pour SOFOOT.com