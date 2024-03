La Ligue 1 va changer de trophée

C’est pas trop tôt.

Depuis 2007, le capitaine de l’équipe championne de France a le plaisir de soulever Hexagoal pour sanctifier le titre. En mai 2024, le PSG – ou plutôt le futur champion – sera l’ultime récipiendaire de ce trophée. Le Parisien révèle ce mercredi qu’en plus de changer d’identité visuelle et de sponsor à partir de l’année prochaine, la Ligue 1 va s’offrir une nouvelle coupe pour récompenser son vainqueur. « On ne pouvait pas changer le logo et ne pas changer le trophée. Le trophée de la Ligue 1 vit sa dernière saison » , a confirmé auprès du quotidien Jérôme Cazadieu, le directeur senior marketing et éditorial de LFP Media.…

LT pour SOFOOT.com