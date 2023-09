La LFP mène la vie dure aux « pirates »

Pas cool alors que Brest est leader de Ligue 1.

La semaine dernière, la Ligue de football professionnel se félicitait de son « succès » contre « le piratage des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 » . Il n’est évidemment pas question de lutter contre les flibustiers, mais plutôt contre les internautes qui passent par des sites aux pubs louches pour regarder les matchs de Clermont, Lyon, Paris, Le Havre ou Nantes chaque week-end. « Les mesures de blocage mises en œuvre à la suite des actions intentées par les diffuseurs, ligues et fédérations ont d’ores et déjà eu un impact très positif , nous explique la Ligue. L’audience globale des sites illicites de live streaming sportif a en effet diminué de moitié entre janvier et juin 2022 […] Face à ces mesures de blocage, 37 % des internautes recourant aux sites de live streaming illicites ont cessé leurs pratiques illicites et 15 % se sont tournés vers une offre légale. » Pour autant, la LFP n’arrive pas à lutter « aussi efficacement » qu’elle le souhaite contre le phénomène de l’IPTV.…

Propos recueillis par EL pour SOFOOT.com