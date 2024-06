La LFP en bout de chaîne alimentaire

Selon L’Équipe , la LFP réfléchit à lancer sa propre chaîne pour diffuser une Ligue 1 dont, pour l’instant, aucun diffuseur ne veut. Avec un abonnement à 25 euros. Un choix et un prix qui révèlent autant le fiasco du dernier appel d’offres que l’absence totale de réalisme des dirigeants du foot pro.

La LFP navigue à vue. Elle ne sait plus comment parvenir à vendre ses droits télé – qui seront de toute façon amputés de 20% la saison prochaine par CVC selon l’accord signé avec la société d’investissement. Tous les candidats potentiels font la sourde oreille, conscients de la faiblesse de la position de la ligue aujourd’hui. La piste beIN Sports, un temps présenté que le potentiel repreneur, s’est sérieusement refroidie. Pour tenter de renverser le rapport de force et, qui sait, mettre un coup de pression sur de futurs médias intéressés, en l’occurrence l’unique et seul sauveur potentiel, Canal+, la LFP a sorti de son chapeau un projet de chaîne propre. Le prix à payer de cette indépendance, intitulée « plan B » (un nom qui sent la défaite quel que soit le domaine), serait de 25 euros par mois pour gagner le droit de suivre – qu’importe son opérateur – les exploits de Strasbourg, Paris ou Auxerre sur la scène nationale.

Le rêve que caressent les grands leaders du foot pro tricolore, Vincent Labrune en tête, serait de parvenir via des accords avec des partenaires à garantir sur 5 ans un chiffre d’affaires moyen de 750 millions d’euros. Avec le doublement des droits internationaux, environ 150 ou 160 millions, cela permettrait dans les faits de coller davantage aux ambitions annoncées au départ (l’éternelle illusion du fameux milliard afin de se rapprocher des revenus des grands championnats européens), moins comme précédemment la part que va prélever CVC.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com