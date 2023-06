information fournie par So Foot • 06/06/2023 à 14:11

La LFP dépose une plainte après l’agression de Kenzo à Ajaccio

Enfin !

Lors du match Ajaccio-OM (1-0), un jeune supporter marseillais atteint d’un cancer du cerveau a été agressé par des fans corses dans sa loge. La Ligue de football professionnel a décidé de déposer une plainte. De plus, la famille de Kenzo – l’enfant agressé – et lui-même seront entendus dans la journée pour tenter de faire avancer l’enquête. Plusieurs examens médicaux vont être réalisés auprès de sa famille afin de déterminer les dommages physiques et psychologiques. Inquiet, le procureur d’Ajaccio a appelé le club à collaborer pour identifier les auteurs de l’agression.…

AC pour SOFOOT.com