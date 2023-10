information fournie par So Foot • 30/10/2023 à 14:25

La LFP demande des « sanctions fortes » après les incidents avant OM-OL

Olympi(fias)co.

Dans un entretien accord à RMC Sport, Arnaud Rouger, directeur général de la Ligue de football professionnel, est revenu sur les incidents qui ont précédé la rencontre entre l’OM et l’OL ce dimanche soir, finalement annulée. Au niveau purement juridique, il a annoncé que la LFP allait se constituer partie civile comme les deux clubs l’ont fait, « l’atteinte à l’image du football étant incontestable. » Concernant les incidents dans le stade, la commission de discipline va être saisie pour identifier et sanctionner les auteurs de gestes racistes, homophobes et antisémites.…

CD pour SOFOOT.com