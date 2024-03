La lente et belle histoire de l’équipe de France de walking football

Ce samedi, le Vesoul RC organisera un tournoi de foot en marchant à l’occasion de la cinquième édition du Vrai Foot Day, la journée d’hommage et de mise en avant du foot amateur organisée par So Foot. Les vainqueurs auront la chance de disputer un match face à l’équipe de France de walking football des plus de 60 ans, vice-championne du monde en 2023. L’occasion de revenir sur cette pratique, son développement et ses nombreux bienfaits.

C’est presque une ode au football d’antan qui se déroule de plus en plus régulièrement sur ces terrains d’une quarantaine de mètres. Un sport en marchant, sans contact, où le ballon ne peut pas être levé à plus d’un mètre 80 et où seuls le placement et la technique permettent de faire la différence. Né en 2011 en Angleterre, le walking football a fait rechausser les crampons à des joueurs âgés, plus en mesure de cavaler pendant 90 minutes. La pratique a fait son trou outre-Manche, avant de progressivement partir à la conquête du continent. Dont la France.

« Les Rasta Rockett du foot en marchant »

Lorsque le walking football pointe le bout de son nez dans l’Hexagone au milieu des années 2010, le retard accumulé par rapport aux voisins est déjà considérable. Après le buzz médiatique des débuts, une association française du foot en marchant voit enfin le jour en 2019, permettant peu à peu à la pratique de se structurer. Florent Théron, sélectionneur de l’équipe de France des plus de 60 ans, a pu constater le développement fulgurant qui a été réalisé en un très court laps de temps. « J’aime bien dire que nous sommes les Rasta Rockett du foot en marchant : avec peu de moyens, on a réussi à faire quelque chose de grand, explique l’entraîneur. Quand j’ai été nommé sélectionneur en avril 2022, on a perdu notre premier match face aux Anglais, 12-1. Un an plus tard, on s’incline seulement 1-0 contre eux en phase de groupes de la Coupe du monde. » …

Photo : ©ChristelleCAPITAINE-29 / AFFM

Par François Linden pour SOFOOT.com