information fournie par So Foot • 06/12/2023 à 19:55

La légende canadienne Christine Sinclair prend sa retraite internationale

190 buts plus tard.

La légende du football canadien Christine Sinclair a fait ses adieux à la sélection ce mardi à l’occasion d’un match amical contre l’Australie gagné 1-0 dans le stade olympique de Vancouver, renommé « Christine Sinclair Place » pour l’occasion. La capitaine historique laisse derrière elle 331 capes (dont une première à 16 ans), six coupes du monde, et surtout un record que personne, hommes et femmes confondus, n’est allé chercher : 190 buts sous la tunique des Canucks .…

AEC pour SOFOOT.com