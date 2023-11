La Lazio et la Roma dos à dos

Dans un derby dans l'ensemble équilibré, la Lazio et la Roma se quittent sur un 0-0 finalement logique. Après un premier acte animé, le rythme a clairement baissé au retour des vestiaires.

Lazio 0-0 Roma

Respectivement dixième et huitième avant le coup d’envoi, la Lazio et la Roma n’avaient pas vraiment le droit à la défaite dans ce 197 e derby du nom. Mais ni les Biancocelesti ni les Giallorossi ne sont parvenus à s’imposer. Un bon 0-0 des familles qui n’arrange pas vraiment les affaires des deux écuries romaines, qui avancent donc au ralenti dans ce début de saison.

Du rytme…

Un derby de la ville éternelle débute forcément avant le coup d’envoi, Maurizio Sarri et José Mourinho l’ont bien compris. Tout au long de la semaine, les deux tacticiens romains se sont mutuellement envoyé des piques en conférence de presse. Sur le rectangle vert, la Lazio et la Roma débutent tambour battant et se rendent coup pour coup, conscientes que la victoire est quasi impérative pour l’une ou pour l’autre des deux écuries. Et ce sont les Giallorossi qui se procurent la première situation du match, avec Cristante qui trouve le chemin des filets, mais son but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu (13 e ). Réponse biancoceleste signée Luis Alberto qui déclenche une frappe enroulée à l’entrée de la surface, mais l’Espagnol voit sa tentative s’échouer sur le montant gauche d’un Rui Patrício chanceux (25 e ). Si la Roma cherche à poser le jeu et à avoir la possession, la Lazio voit les choses différemment en mettant du rythme et de la verticalité. Un derby ouvert et animé, mais les deux équipes rentrent aux vestiaires bredouilles, sous les escarmouches entre les deux bancs de touche.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com