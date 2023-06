information fournie par So Foot • 23/06/2023 à 19:06

La Juventus renvoie Paredes à Paris

Paredes la sortie.

Leandro Paredes est de retour au Paris Saint-Germain. Prêté avec option d’achat à la Juve à la fin de la saison 2022, le milieu de terrain de 28 ans n’a pas été conservé par les Bianconeri . Cette saison, l’Argentin n’a joué qu’une vingtaine de matchs et ce n’était pas l’amour fou avec l’entraîneur Massimilano Allegri. Il a juste eu le temps de marquer un but et de fournir une passe décisive.…

GD pour SOFOOT.com