information fournie par So Foot • 28/07/2023 à 20:01

La Juventus définitivement privée de coupe d’Europe

Cure de désintox pour la Vieille Dame.

Comme attendu depuis la fin de saison dernière, la Juventus ne verra pas la couleur de la Ligue Conférence en 2023-2024. Qualifiés initialement pour les barrages de la troisième compétition européenne, les Bianconeri sont définitivement exclus de la C4 par l’UEFA. En cause, une violation du réglement de l’instance européenne et une entorse au fair-play financier. La Vecchia Signora récolte également au passage une amende de 10 millions d’euros, plus 10 avec sursis.…

AL pour SOFOOT.com