La Juventus condamnée à verser dix millions d’euros à Cristiano Ronaldo

Encore une histoire d’amour qui se termine mal.

La Juventus a été condamnée ce mercredi à verser environ dix millions d’euros (9,7 millions plus des intérêts) à son ancien joueur, Cristiano Ronaldo, a annoncé la Gazzetta dello Sport . Une décision rendue par les trois arbitres de la FIGC (Gianroberto Villa, Roberto Sacchi et Leandro Cantamessa) en charge du litige entre CR7 et le club où il a évolué pendant trois saisons. Des montants qui correspondent aux paiements différés des salaires mis en place par les Bianconeri pendant la pandémie du Covid, lesquels n’avaient jamais été versés à la star portugaise.…

