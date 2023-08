La Juve en patron à Udine, la Lazio s'écroule face à Lecce

Udinese 0-3 Juventus

Buts : Chiesa (2 e ), Vlahović (20 e S.P.) et Rabiot (48 e ) pour la Juve

En déplacement sur la pelouse de l’Udinese, la Juve a sorti le costume trois pièces en s’imposant aisément dans le Frioul (3-0). En moins de deux minutes, les Turinois parviennent à ouvrir la marque : sur un excellent pressing, Dusan Vlahović trouve Federico Chiesa qui, à l’entrée de la surface, déclenche une frappe sèche et permet aux siens de prendre les devants (0-1, 2 e ) . En pleine confiance, la bande à Allegri multiplie les offensives et obtient même un penalty après une frappe d’Alex Sandro contrée par la main d’Ebosele. Vlahović transforme sans sourciller (0-2, 20 e ) . Les Bianconeri ont fait le plus dur et décident de laisser le cuir à l’Udinese, mais les locaux sont dans l’incapacité de se montrer dangereux. Au retour des vestiaire, la Vieille Dame tue le suspense pour de bon : galette déposée par Cambiaso, coup de tête de Rabiot (0-3, 48 e ) et voilà la Juve bien lancée dans son exercice 2023-2024 .…

TP pour SOFOOT.com