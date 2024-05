information fournie par So Foot • 21/05/2024 à 08:26

La Juve arrache un incroyable match nul à Bologne

Bologne 3-3 Juventus

Buts : Calafiori (3 e et 53 e ) et Castro (11 e ) pour les Rossoblù i Veltri // Chiesa (76 e ), Milik (83 e ) et Yildiz (84 e ) pour les Bianconeri

Pourquoi s’emmerder à faire un match complet quand on peut marquer trois fois en huit minutes ?…

TB pour SOFOOT.com