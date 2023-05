information fournie par So Foot • 31/05/2023 à 10:25

La justice brésilienne ordonne l’arrestation de Douglas Costa

Douglas Costa court toujours.

La justice de l’État du Rio Grande do Sul, au Brésil, a ordonné l’arrestation de l’attaquant de 32 ans pour non-paiement de pension alimentaire, rapportent GZH et Globo . Passé par le Bayern Munich et la Juventus notamment, l’attaquant international auriverde (31 sélections) joue actuellement au LA Galaxy. Il ne fait pas l’objet d’un mandat d’arrêt, car il évolue à l’étranger. Mais il pourra faire l’objet d’une arrestation dès son retour au Brésil.…

GD pour SOFOOT.com