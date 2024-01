La Jupiler Pro League de plus en plus suivie

Les Belges ont attendu qu’Eden Hazard prenne sa retraite pour s’intéresser au football local.

Plus de 1,6 million de supporters ont assisté aux 20 premières journées du championnat belge, comme l’annonce ce jeudi la Pro League, l’instance du football professionnel belge. De quoi affirmer que le football belge a le vent en poupe, avec un taux de remplissage des stades qui dépasse les 65 %. Soit une augmentation de 10% par rapport à la saison 2022-2023. Le Vincent Labrune du Plat Pays, Loren Parys, explique les origines de cette augmentation : « Notre compétition est synonyme de spectacle et d’ unscripted drama […] cette saison, il y a du suspense de la première à la seizième place ; il y a plus de prétendants et de challengers que jamais pour le titre et les Champions’ Play-off, tandis que les écarts entre les équipes restent faibles dans le classement. » …

JBC pour SOFOOT.com