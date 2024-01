La Jouvence de Turin

Kenan Yildiz of Juventus FC celebrates after scoring the goal of 0-1 during the Serie A football match between Frosinone Calcio and Juventus FC at Benito Stirpe stadium in Frosinone (Italy), December 23rd, 2023./Sipa USA No Sales in Italy - Photo by Icon sport

Depuis le début de saison, de nombreux visages imberbes ont fait leur apparition sous la tunique blanc et noir. Une jeunesse talentueuse qui permet à la Juve de voir l’avenir sereinement, notamment grâce à un outil révolutionnaire : la Next Gen.

Le 23 décembre dernier, la Juve se déplace sur le gazon de Frosinone. Peu avant le quart d’heure de jeu, le nouveau crack bianconero Kenan Yildiz ouvre la marque d’une sublime inspiration individuelle. Première titularisation et premier but pour le feu follet turc qui s’ajoute à la longue liste des talents piémontais avec les Cambiaso, Miretti, Fagioli, Caviglia, Iling-Junior, Huijsen ou encore Soulé, Kaio Jorge et Barrenechea, les trois derniers étant justement prêtés à Frosinone. Une jeunesse talentueuse et insouciante qui donne satisfaction à Massimiliano Allegri, pas vraiment inquiété donc par la suppression du Decreto Crescita, au contraire des autres écuries transalpines. « On a des ressources et une jeunesse très talentueuse que l’on va développer sur le long terme. Nous sommes calmes et sereins » , se vantât justement le tacticien bianconero .

<iframe loading="lazy" title="Résumé : La Juventus se sort du piège de Frosinone !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/gsp-UOqnEp8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com