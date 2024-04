La holding d'Auchan a cédé 19 galeries marchandes en Russie

ELO, la holding qui rassemble notamment le distributeur Auchan et des sociétés foncières et immobilières, a récemment cédé 19 galeries marchandes en Russie, selon un communiqué de presse publié début avril et repéré mardi par Le Monde.

( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )

"ELO, société mère de New Immo Holding, annonce que sa filiale a cédé le 25 mars 2024 ses actifs immobiliers en Russie au travers de la cession de sa filiale russe, la société Ceetrus OOO", indique la holding dans ce communiqué daté du 5 avril.

"Cela représente 19 galeries commerciales", poursuit-elle dans ce court texte.

ELO ne fait pas mention de la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans son communiqué, attribuant la cession des galeries marchandes à de simples "arbitrages réguliers d'actifs et d'implantations géographiques".

"Compte tenu des délais d'enregistrement en Russie, le transfert de propriété sera effectif dans les prochains jours", conclut la holding.

En 2023, le produit des activités ordinaires d'ELO - l'équivalent de son chiffre d'affaires - a baissé de 1,7% à 32,9 milliards d'euros, selon des chiffres publiés en février.

Le directeur financier d'Auchan Ludovic Delcloy avait à l'époque attribué cette baisse notamment à un "net ralentissement de la fréquentation de ses magasins" en Russie et en Ukraine, sans remettre en cause la présence du cinquième distributeur français dans les deux pays en guerre depuis février 2022.

Le groupe Mulliez, qui possède entre autres les enseignes Auchan et Decathlon, est l'un des rares groupes français à avoir maintenu ses activités en Russie. Il y a notamment conservé Auchan, qui y réalise plus de 10% de ses ventes.