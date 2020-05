La HAS écarte les tests sérologiques pour le grand public

La doctrine des autorités sanitaires compétentes est fixée sur les tests. Le gouvernement, qui a annoncé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, la suivra-t-il ? La Haute Autorité de santé (HAS) écarte, ce samedi 2 mai, d'utiliser les tests sérologiques, ceux qui recherchent des anticorps spécifiques du coronavirus dans un échantillon de sérum sanguin, chez tous les Français pour un dépistage de la population générale. Pourquoi ? Parce que, à ce jour, il reste encore trop d'incertitudes sur ce que la présence de ces anticorps signifie pour les patients.

Certes, il existe des tests fiables, capables d'indiquer qu'une personne a bien été exposée au Covid-19 puisqu'elle a développé des anticorps. Mais ils « ne permettent pas de statuer sur une potentielle immunité protectrice ni a fortiorisur sa durée. Et ils n'apportent pas d'information sur la contagiosité », écrivent les experts de l'autorité. La HAS préconise donc de rester prudent dans l'utilisation des tests sérologiques, qui peuvent apporter une fausse sécurité. On n'utilise pas un tel test pour se rassurer, pour calmer ses angoisses, explique-t-elle en d'autres termes. « Ils ne peuvent aujourd'hui pas permettre d'établir un passeport d'immunité à des fins de déconfinement. »

Si l'avis est susceptible d'évoluer au fur et à mesure de l'évolution des connaissances, il est primordial aujourd'hui, pour la HAS, que ces tests ne soient utilisés

