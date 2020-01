« La haine d'Israël sert de masque à l'antisémitisme »

Frédéric Potier, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), revient pour le Point sur les chiffres concernant les actes racistes en France. Le bilan dressé par le ministère de l'Intérieur fait état d'une hausse importante des actes racistes et antisémites. Les données ? communiquées dimanche 26 janvier ? recensent, comme de coutume, deux types de faits : les « actions » (atteintes aux personnes et aux biens, comme les violences physiques, les dégradations?) et les « menaces » (propos, gestes, inscriptions?).Lire aussi Les faits racistes et xénophobes ont progressé de 130 % en 2019Le Point : Selon les données communiquées par le ministère de l'Intérieur, les faits antisémites sont de nouveau en hausse (+ 27 %), après le bond de + 74 % enregistré en 2018. Pas moins de 687 faits ont été comptabilisés par les services de police. Comment expliquer cette poussée ?Frédéric Potier : Ce qu'on peut noter par rapport à l'an dernier, c'est qu'il y a une hausse qui est mesurée. Elle s'explique en partie par une augmentation des menaces (+ 50 % en un an) et des discours de haine, plus que par des atteintes aux personnes ou des dégradations de biens. Sur ces actions, les statistiques sont en nette diminution. Face à ces tendances inquiétantes, il y a tout de même une petite note d'espoir qu'il ne faut pas occulter, puisque les faits les plus graves...