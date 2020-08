La haine aveugle que se portent deux élus de Seine-Saint-Denis

Drancy d'abord, puis Bondy et enfin Bobigny : la guerre que se mènent depuis bientôt 20 ans le patron de l'UDI Jean-Christophe Lagarde et Sylvine Thomassin, ex-maire de Bondy, dessine et intoxique le paysage politique du 93. Tous deux l'ont confirmé à nos confrères du Parisien, qui ont mené l'enquête : ils se détestent. « C'est le conflit politique le plus ardent en Seine-Saint-Denis », confirme Yannick Hoppe, ancien maire UDI du Bourget, tandis que le sénateur Gilbert Roger évoque « une détestation lourde ».

Le dernier échange en date entre Lagarde et Thomassin illustre l'état de tension de leur relation. Le 28 juin dernier, l'élue PS perd la mairie de Bondy et reçoit, le soir même, un SMS de son rival, « Merci pour ce moment », accompagné de trois émojis bouteille de champagne. « Indigne d'un élu de la République », s'agace-t-elle sur Facebook.

Vingt ans de discorde

Tous deux se sont connus quand Jean-Christophe Lagarde a pris, en mars 2001, la tête de la mairie de Drancy. Trois ans plus tard, il décide de se séparer de Malika Chabane, adjointe et mère du meilleur ami du fils de Sylvine Thomassin, militant PS à Drancy comme sa mère. Sylvine Thomassin serait alors devenue « folle furieuse » au point, toujours selon Lagarde, de mettre en place un cabinet noir au moment de son accession à la mairie de Bondy en 2011, pour mettre en place une « vengeance ».

