18/06/2023

La Guyane, la Martinique et la Guadeloupe en finales pour participer à la Gold Cup

Allez les Bleus !

En s’imposant 4-1 face à Saint-Martin dans la nuit de samedi à dimanche, la Guyane continue de croire en son rêve de participer à la deuxième Gold Cup de son histoire. Les coéquipiers de Donovan Leon et de Ludovic Baal sont à un match de se qualifier pour la prochaine édition du tournoi (24 juin-16 juillet), et devront battre Saint-Christophe-et-Nièves dans la nuit de mardi à mercredi. Mais ce n’est pas le seul département d’Outre-mer en position de se qualifier, puisque la Guadeloupe et la Martinique se retrouvent dans les deux autres finales de ces barrages.…

