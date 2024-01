information fournie par So Foot • 18/01/2024 à 18:22

La Guinée équatoriale éjecte la Guinée-Bissau

Guinée équatoriale 4-2 Guinée Bissau

Buts : Nsue (21 e , 51 e et 61 e ) et Miranda (46 e ) // Oroszco (38 e , CSC) et Correia (90 e +3)

Une partie de Guinée-Guinée qui ne fait pas rire.…

QF pour SOFOOT.com