La Guinée complète le groupe de la France aux JO

Une première qualification depuis 1968 !

Malgré un second penalty raté, la Guinée de Kaba Diawara a eu raison de l’Indonésie (1-0), en barrage de qualification pour les Jeux olympiques 2024, et sera le quatrième représentant de l’Afrique dans l’Hexagone, en plus de l’Égypte, du Maroc et du Mali. Le Syli U23 (bien aidé par 5 joueurs de la sélection A) affrontera la France, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis dans le groupe A.…

AL pour SOFOOT.com