La Guadeloupe et la Martinique valident leur ticket pour la Gold Cup

Les Bleus version Amérique du centre.

La Guyane, la Martinique et la Guadeloupe avaient la possibilité de se qualifier pour la phase de poules de la prochaine Gold Cup, qui débutera le 24 juin aux Etats-Unis et au Canada. Cette nuit, les trois équipes disputaient les finales de barrages contre les adversaires respectifs : Saint-Christophe-et-Niévès, Porto Rico et Guyana. Seules deux d’entre elles ont réussi à s’extirper de ce coupe-gorge : la Guadeloupe a battu le Guyana (2-0) et la Martinique s’est imposée sur le même score face à Porto Rico. En revanche, les Guyanais ont eu moins de chance face à Saint-Christophe-et-Niévès : après un match nul, les Yana Dòkò ont échoué à valider leur ticket lors de la séance de tirs au but (4-2).…

AC pour SOFOOT.com