information fournie par So Foot • 04/04/2024 à 11:37

La grosse colère de Warmed Omari contre Kylian Mbappé après PSG-Rennes

On se demande ce que Mbappé a bien pu lui dire.

Dans la défaite rennaise de ce mercredi (1-0), Warmed Omari a passé une sale soirée. Fautif sur le penalty et sur le but parisien, le défenseur rennais a laissé échapper sa frustration à la fin du match. Alors que les 22 acteurs se saluaient avant de rentrer aux vestiaires, le Français a semblé vouloir en découdre avec Kylian Mbappé. L’hypothèse d’un chambrage un peu appuyé de l’attaquant parisien semble la plus probable pour expliquer ce craquage.…

VD pour SOFOOT.com