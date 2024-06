La Géorgie résiste à la Tchéquie

Lors de la deuxième journée de la poule F de l'Euro 2024 et dans un match où son gardien Giorgi Mamardashvili a fait des miracles, une Géorgie dominée a réussi à passer devant grâce à un penalty de Georges Mikautadze. Mais la Tchéquie a logiquement égalisé par Patrik Schick, partageant les points entre les deux équipes.

Tchéquie 1-1 Géorgie

Buts : Schick (59 e ) pour la Tchéquie // Mikautadze (45 e +4, SP) pour la Géorgie

Bien malin qui pouvait anticiper le vainqueur de ce match, opposant deux équipes qui s’étaient inclinées lors de la première rencontre de l’Euro 2024 dans le groupe F. Bien malin qui aurait pu prédire le perdant de cette partie, difficile à pronostiquer et complexe à analyser. Et puis en fait, non : celui qui aurait parier sur une victoire de l’un ou une défaite de l’autre n’aurait pas été très malin, puisque le duel s’est achevé par un nul. Avec le scénario suivant : une Géorgie bien organisée qui attend pour faire un coup et qui s’échappe contre toute attente grâce à un péno de Georges Mikautadze, une Tchéquie qui impose son rythme sans réussir à trouver la clé et qui parvient à recoller via Patrik Schick. Il faut aussi distinguer Giorgi Mamardashvili, qui a sorti une performance énorme. Au bout, personne n’est vraiment avancé : en attendant leur confrontation, la Turquie et le Portugal disposent de deux unités d’avance au sommet de la poule.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com